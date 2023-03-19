Meksika Rallisi'nde zafer Ogier'nin

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Meksika'da düzenlenen 3. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.
Leon kentinde yapılan ve 23 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 16 dakika 9.4 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 2'nci, kariyerinin 57. WRC birinciliğine ulaştı.
Hyundai Shell Mobis sürücüsü Thierry Neuville, liderin 27.5 saniye arkasında 2'nci, Elfyn Evans ise takım arkadaşı Ogier'nin 27.9 saniye gerisinde 3. oldu.
WRC'de 8 şampiyonluğu bulunan Ogier, puanını 56'ya çıkararak pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Fransız sürücüyü, 53 puanla Neuville ve 52 puanla Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo) izledi.
WRC'nin 4. ayağı, 20-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.
Leon kentinde yapılan ve 23 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 16 dakika 9.4 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 2'nci, kariyerinin 57. WRC birinciliğine ulaştı.
Hyundai Shell Mobis sürücüsü Thierry Neuville, liderin 27.5 saniye arkasında 2'nci, Elfyn Evans ise takım arkadaşı Ogier'nin 27.9 saniye gerisinde 3. oldu.
WRC'de 8 şampiyonluğu bulunan Ogier, puanını 56'ya çıkararak pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Fransız sürücüyü, 53 puanla Neuville ve 52 puanla Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo) izledi.
WRC'nin 4. ayağı, 20-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.
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