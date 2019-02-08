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Mehmet Ekici: "Kötü günler geride kaldı"

Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle öne çıkan isimlerden olan Mehmet Ekici, umut dolu açıklamalar yaptı.

Kaynak: Fotomaç
Mehmet Ekici: 'Kötü günler geride kaldı'
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08 Şubat 2019 12:55
Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle öne çıkan isimlerden olan Mehmet Ekici, umut dolu açıklamalar yaptı.

Ligin ikinci yarısındaki performansıyla adından söz ettiren yıldız futbolcu, "Kötü günler geride kaldı. Kayseri maçıyla galibiyet serisini sürdüreceğiz" dedi.

"Kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız" diyen 29 yaşındaki futbolcu, "Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. İlk yarıda üzdüğümüz taraftarlarımızın yüzünü güldürme vakti geldi. Hem Avrupa'da hem de ligde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üstümüzdeki kara bulutlar gitti. Tek düşündüğümüz F.Bahçe'nin başarısı. Bu konuda herkes de üstüne düşeni yapıyor" sözlerini sarfetti

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