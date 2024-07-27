Mehmet Cibara: "Çirkin ve ahlak dışı"

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yapılan kadro değişikliklerinden sonra çıkan dedikodular hakkında sert konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Cibara: 'Çirkin ve ahlak dışı'
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27 Temmuz 2024 15:57
Son güncelleme 27 Temmuz 2024 16:01
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosuna Tuğba Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın'ın dahil edilmesi hakkında çıkan dedikodular hakkında konuştu. 
Cibara, "Son olarak EURO 2024'te A Millî Futbol Takımımıza uygulanan çirkin ve ahlak dışı siyasetin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek hepimizin büyük sevgisini kazanan, ülkemizi her daim gururlandıran Kadın Voleybol Millî Takımımız üzerinden devam ettiğini üzülerek görmekteyiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulüp ismi farketmeksizin olimpiyatta mücadele eden tüm sporcularımızın ve antrenörlerinin yanında olduğumuzu vurgulayarak; tüm branşlarda ter akıtan sporcularımıza bir kez daha başarı dileklerimizi iletiyor, gösterdikleri madalya mücadelesinde kendilerine yürekten başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

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