Mehmet Büyükekşi'den B Takımı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol akademileri projesi kapsamında Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti.



Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde turuncu-yeşilli kulübün başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından karşılanan Büyükekşi, burada gazetecilere projeyle ilgili açıklama yaptı.



Akademi hedefini gerçekleştirmek için ziyarette bulunduklarını anlatan Büyükekşi, "2023-2024 sezonunda birinci hedefimiz akademi projesi. Süper Lig ekiplerine akademi zorunluğu getirmeyi planlıyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Trabzonspor, Giresunspor, Galatasaray, Beşiktaş, Altınordu, Göztepe ve Antalyaspor tesislerine ziyaret yaptık. Bugün de Alanyaspor ziyaretini gerçekleştiriyoruz." dedi.



Büyükekşi, Süper Lig, birinci, ikinci ve üçüncü ligde kulüplerin ekonomik darboğaz içerisinde olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:



"Süper Lig'den başlayarak kulüplerimizin özellikle sürdürebilirlik anlamında adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Taşıma su ile değirmenin dönmeyeceğini herkesin anlaması gerekiyor. Hedef yurt dışından futbolcu transfer etmek yerine, yurt dışından altyapılara hoca getirmeyi düşünüyoruz. Bunu yaparken de eğitim için ücret tahsil etmeden TFF olarak üzerimize alacağız. İnşallah her Süper Lig kulübünden 20 altyapı hocasını alıp, yetiştirip, sertifika vermeyi planlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığında olduğu gibi bir müfredatla bütün kulüplerin aynı anda aynı konuları işlemesi. Havuzumuzda 11 yaştan 19 yaşa kadar ortalama 200 kişi, 19 kulüpten 4 bin futbolcu havuzumuz ilk yılda olacak. Aynı eğitimi almış olacaklar."



"Belçika ve Hollanda'dan randevularımızı aldık"



Takımların altyapı ve tesis açısından çok farklılıklara sahip olduğunu dile getiren Büyükekşi, bunları aynı seviyeye getirmek istediklerini vurguladı.



Kulüplere minimum standartları getirmek istediklerini aktaran Büyükekşi, şunları söyledi:



"Bu standartları hedeflerken her kulüpte 2 bin 400 metrekare tesis, 3 saha ve bir adım ilerisi için de 6 bin metrekare tesis ve 6 saha. Tamamen altyapıyı kapsayacak bu. İnşallah Türk futbolunda hedefimiz her yıl A takımına ortalama 2 futbolcu yetiştirecek sistem geliştirmek. Bunun için konuşuyoruz. Gönüllü olarak bir B takımı olarak kurulmasını da destekleyeceğiz. Onları da 3 ligde başlatacağız. Avrupa'da benzer özelliklerini araştırdık. Bu anlamda yurt dışı gezilerine başlayacağız. Belçika ve Hollanda'dan randevularımızı aldık."



Büyükekşi, hedeflerinin Türk futboluna uyum sağlayacak en iyi sistemi araştırmak olduğunu vurgulayarak, bunun altından kalkabilecekleri bir model oluşturmak istediklerini kaydetti.



Şubat ya da mart ayında eğitimlere başlamak istediklerini vurgulayan Büyükekşi, "İnşallah yapacağımız çalışmalar faydalı olur. 2023-2024'te Süper Lig, daha sonraki yılda 1. Lig'de hedef yaklaşık 40'a yakın akademi kurdurmak. Daha sonra düşen takımlar, çıkan takımlar ile bu sayının artacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Büyükekşi, takımların sadece başarı konusuna odaklanmış durumda olduğunu belirterek, "Bu bir spor müsabakası, bir savaş değil. Yenmek, yenilmek veya berabere kalmak var ama asıl önemli konu fair play. Fair play konusunu mutlaka öne çıkarmamız lazım. İşin ucunda savaşı kaybettik veya kazandık diye bir şey yok." şeklinde konuştu.



"Dünyada her geçen gün kadın futbolu önem kazanıyor"



Büyükekşi, her geçen gün ileriye giden kadın futboluna önem verdiklerini söyleyerek, "Biz de şu anda kadın futbolunu Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün altından aldık. Ayrı bir direktörlük haline getirdik. Kadın futbolunun da Türkiye'de Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de maçları olacak. Bu maçlarla havuzumuzu genişletip, hedefimiz birkaç yıl içerisinde Süper Lig maçlarını oynayan oyuncuları profesyonel yapabilmek. Kadın futboluyla ilgili kız çocuklarımızı bilinçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.



Büyükekşi, Alanyaspor'un Süper Lig'de son derece başarılı bir takım olduğuna da vurgu yaparak, "Bu projenin belli kısmını aslında Alanyaspor uyguluyor. Bakıyoruz ki her sene bir oyuncuyu büyük bir kulübe transfer ediyor, burada gelir elde ediyor ama bizim hedefimiz şu doğru modeli alıp, tüm takımlarımıza yaymak." değerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu: "Hep birlikte el ele verip çalışmamız lazım"



Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Büyükekşi'yi ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.



Büyükekşi'nin Türk futbolunun geleceği için iyi şeylerde yapmaya çalıştığını ve yaptığını aktaran Çavuşoğlu, "Futbolda kötü gidişatın sebebi genelde ya MHK'dir ya da futbol federasyonudur. Tabii biz kulüp başkanları da kendimize pay çıkarmalıyız. Çünkü futbolun genetiğinde her kademesinde hata olabilen bir oyundur. Kulüp başkanları, teknik ekip, futbolcular, MHK ve tabii ki federasyonda sorunlar olabilir ama bazı konularda da birlik olmamız lazım. Türkiye'de futbolu bundan sonra iyiye götüreceksek 3'üncü ligden, amatör ligden en üst noktası olan Süper Lig'e kadar tüm kulüplerimiz, hem spor bakanlığımız hem federasyonumuz hep birlikte el ele verip çalışmamız lazım." şeklinde konuştu.