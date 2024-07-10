Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı!

Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde aday olmaya karar verdi.

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Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı!
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10 Temmuz 2024 12:22
Son güncelleme 10 Temmuz 2024 12:59
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapılacak başkanlık seçimi için kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde aday oldu.

Daha önce Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için resmi adaylık başvurusunu yapmıştı.

Habere göre; Mehmet Büyükekşi dün itibarıyla kulüpleri tek tek arayarak seçim için destek istemeye başladı. Süper Lig'de birden fazla kulüp Büyükekşi'yi destekleme kararı aldı.

Mehmet Büyükekşi'nnin de kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

 TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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