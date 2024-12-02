Mehmet Aurelio'nun acı günü

Eski milli futbolcu ve Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio'nun annesi kalp krizi sonucu vefat etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mehmet Aurelio'nun acı günü
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02 Aralık 2024 10:52
Brezilya asıllı eski milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun annesi, Çekmeköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ilk yabancı asıllı milli futbolcusu olan, Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares, dün evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Prazares'in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mehmet Aurelio ile eşi, cenazeyi teslim almak için buraya geldi.

Aurelio, annesinin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmen, savaşçı, kazanan, cesur, güzel, zeki, çalışkan ve en iyi anne... Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın. Kalp krizi geçirdi, tepki gösterdi. Bize geri döndü ama maalesef direnmedi. Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bugün, bana yaşattığın anılar ve harika anlar. Sonsuza kadar Lucia. Seni sonsuza kadar seviyorum." ifadelerine yer verdi.



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