Mehmet Aurelio'nun acı günü

Brezilya asıllı eski milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun annesi, Çekmeköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Türkiye'nin ilk yabancı asıllı milli futbolcusu olan, Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares, dün evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.Burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Prazares'in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Mehmet Aurelio ile eşi, cenazeyi teslim almak için buraya geldi.Aurelio, annesinin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,ifadelerine yer verdi.