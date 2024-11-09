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Mehmet Aurelio: "Galibiyeti hak ettik"

Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, sahalarında Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mehmet Aurelio: 'Galibiyeti hak ettik'
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09 Kasım 2024 16:50
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı 3-2 yenen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, "Önemli bir galibiyetti. Bu galibiyeti hak ettik. Takımımızı tebrik ediyorum. 3 puanı Antalyaspor camiasına hediye ediyorum." dedi.

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına oyuncularını tebrik ederek başladı.

Zor maçtan 3 puan almayı bildiklerini ifade eden Aurelio, "Karşılaşmaya 2 önemli oyuncudan yoksun çıktık. Onların yerine başlayan oyuncularımız maça katkı verdi, sonuca etki ettiler. 3 puan aldık. Önemli bir galibiyetti. Bu galibiyeti hak ettik. Takımımızı tebrik ediyorum. 3 puanı Antalyaspor camiasına hediye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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