Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Mehmet Aurelio, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrıldığı Fenerbahçe'ye geri dönüyor

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2022 14:33
Fenerbahçe'de 2003-2008 arasında forma giyen Mehmet Aurelio, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Sarı Lacivertlilerde kısa bir dönem yardımcı antrenörlüğe getirilmişti. Aurelio yeniden Fenerbahçe'ye dönüş hazırlığında.

Sarı-Lacivertliler, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Aurelio'yu tekrar göreve getirerek Jorge Jesus ile yönetim arasında köprü olmasını istedi ve bu talep Aurelio cephesi tarafından kabul edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Mehmet Aurelio 13 Haziran'da Fenerbahçe'deki yeni görevine başlayacak. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ