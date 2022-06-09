Fenerbahçe'de 2003-2008 arasında forma giyen Mehmet Aurelio, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Sarı Lacivertlilerde kısa bir dönem yardımcı antrenörlüğe getirilmişti. Aurelio yeniden Fenerbahçe'ye dönüş hazırlığında.



Sarı-Lacivertliler, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Aurelio'yu tekrar göreve getirerek Jorge Jesus ile yönetim arasında köprü olmasını istedi ve bu talep Aurelio cephesi tarafından kabul edildi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Mehmet Aurelio 13 Haziran'da Fenerbahçe'deki yeni görevine başlayacak.







