Mehmet Altıparmak: 'Bugünün en önemli şeyi üç puandı'

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Balıkesirspor'u 2-1 yenen Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da iyi futbol oynadıklarını dile getirdi.



Altıparmak, Balıkesirspor'u ve oyuncularını da tebrik ederek, şunları kaydetti:



"Geçen hafta belki mağlup olduk ama çok iyi oynamıştık ve çok pozisyonumuz vardı. Bugün daha az pozisyona girdik ama kazanan taraf olduk. Bugün bu mücadeleyi yapan ve kazanan bütün takımı kutluyorum. Oynayan, oynamayan bizimle birlikte olmayıp Kocaeli'de kalan bütün oyuncularımızı hepsini kutluyorum. En azından taraftarımıza bir armağan hediye etmiş olduk. Bunun da sevincini yaşıyoruz. Daha adaptasyon sürecindeyiz ama bugünün en önemli şeyi üç puandı ve biz bunu aldık. Bütün oyuncularımı, herkesi kutluyorum. Hepimize hayırlı olsun."





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