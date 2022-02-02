Medipol Başakşehir, Antalya kampını tamamladı

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in Antalya kampı sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Medipol Başakşehir, Antalya kampını tamamladı
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02 Şubat 2022 15:24
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Antalya kampını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla bitirdi.

Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için 8 gün önce Antalya'da kampa giren turuncu-lacivertli ekibin, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasındaki idmana ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla süren antrenman, dar alan ve geniş alanda çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, bugün İstanbul'a dönecek ve yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

 

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