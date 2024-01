Mecnun Otyakmaz doğruladı: 'Premier Lig'e gidiyor'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford ile prensipte anlaştığı belirtildi.



Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yaptığı açıklamada, takımda gelecek vadeden önemli genç oyuncular bulunduğunu, bunlardan birinin de 17 yaşındaki Yunus Emre olduğunu söyledi.



Genç oyuncunun gösterdiği performansla kısa sürede birçok kulübün dikkatini çektiğini belirten Otyakmaz, bu takımlardan birinin de Brentford olduğunu ifade etti.



Otyakmaz, İngiliz kulübünün kendilerine resmi teklifte bulunduğunu, oyuncunun transferi konusunda yaptıkları görüşmelerin ardından prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.



Bonservis ve diğer detaylarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini anlatan Otyakmaz, 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde imzaların atılacağını kaydetti.



Otyakmaz, Yunus Emre'ye Sivasspor'a bugüne kadar yaptığı katkı için teşekkür etti.



BONSERVİS: 3.5 ARTI BONUSLAR



Premier Lig ekiplerinden Brentford, Sivasspor forması giyen Yunus Emre Konak'a resmi teklif yaptı. Taraflar arasındaki son görüşmelerin neticesinde transfer için büyük oranda anlaşıldı.



Gelişmeyi The Athletic'ten David Ornstein da doğruladı ve transferin tamamlandığını yazdı.



Resmi imzaların atılmasının ardından Premier Lig ekibi Brentford, Sivasspor'a 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bu anlaşmada bonus maddeleri yer alacak.



Öte yandan Yunus Emre Çolak, Brentford'da ilk olarak B Takımı'nda oynayacak.



AVRUPA'NIN GÖZDESİ



Bu sezon Sivasspor forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Emre Konak'ın ismi, Süper Lig devleri başta olmak üzere Avrupa'nın birçok önemli kulübü ile anılıyordu.



17 yaşındaki Yunus Emre Konak, bu sezon Sivasspor forması ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist kaydetti.



"SON 30 YILDIR İZLEDİM EN İYİSİ"



Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Yunus Emre Konak için Anadolu Ajansı'na "Şu anda Türkiye'de 30 yıldır izlediğim en yetenekli futbolcu, Sivasspor'daki Yunus Emre Konak. Fiziği, temposu, oyun görüşü ve oyun mantalitesiyle dört dörtlük bir futbolcu. Yunus'un tek yapacağı şey profesyonelce düşünmek, çalışmak ve ona göre kendini geliştirmek." açıklamasını yaptı.



HAYALİNDE PREMIER LİG VARDI



The Guardian'ın hazırladığı "Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği" listesinde yer alan Yunus Emre Konak, Ağustos ayında yaptığı açıklamada "Avrupa'ya gitme hayalim var." ifadelerini kullandı.



Bu sezon profesyonelliğe adım atan, Servet Çetin'in ilk 11'de forma şansı verdiği 17 yaşındaki Yunus Emre, başarılı oyunuyla futbolu birçok kulübün dikkatini çekti.



Futbol hayatına Batman Tüpraşspor'da başlayan ve daha sonra Sivasspor altyapısına transfer olan Yunus Emre Konak, Ekim ayına verdiği bir röportajda "Altyapıdaki hocalarımızla gayet iyi çalıştık. Hırs, istek ve çok çalışmak başarıyı getirdi. Emeğimin karşılığını da aldığımı düşünüyorum." dedi.



The Guardian'ın hazırladığı listede isminin yer almasını değerlendiren Yunus Emre, "İsmimi listede görünce şaşırdım ve çok mutlu oldum. Takımım ve benim adıma gurur verici." ifadelerini kullandı.



MİLLİ TAKIM, REAL MADRİD



Ekim ayında röportajında ilk hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu dile getiren Yunus Emre, şunları söylemişti;



"Türkiye Ümit Milli Takımı'na ilk defa gittim ve orada da forma şansı buldum. Oyuna sonradan girdim ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hedefimde Türkiye A Milli Takımı var, inşallah o formayı terletmek istiyorum. İleriye dönük hedefim Avrupa'da oynamak. Çalışarak, iyi mücadele ederek ilerlemek istiyorum. Hedefimde Real Madrid'de de oynamak var."



Yunus Emre Konak kimdir?



The Guardian'ın hazırladığı "Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği" listesinde yer alan Yunus Emre Konak, 10 Ocak 2006'da Batman'da dünyaya geldi.



Futbola 2016'da Batman Tüpraşspor altyapısında başlayan Yunus Emre, 2018'de Sivasspor altyapısına transfer oldu.



Kırmızı-beyazlı ekipte bu sezon başında profesyonelliğe adım atan Yunus Emre, Süper Lig'de 17 maçın tamamında forma şansı buldu.



Genç oyuncu, 18 yaş altı ve 21 yaş altı milli takımlarında da 6 kez forma giydi.





