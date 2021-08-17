Mbaye Diagne performansıyla damga vurdu

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mbaye Diagne, Giresunspor karşılaşmasına ilk 11'de çıktı. Takımının Süper Lig'deki 2021-22 sezonunun ilk golünü atan Senegalli futbolcu, bir de penaltı kaçırdı.

, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne performansıyla damga vurdu
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17 Ağustos 2021 10:23
Süper Lig 'de 2021-22 sezonunun ilk hafta maçında  Giresunspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla devirdi. Mücadeleye oyun olarak damgasını vuran, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mbaye Diagne oldu.

Teknik direktör Fatih Terim'den formayı kapan Senegalli futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 31. dakikada açılışı yapan isim oldu. Pozisyon takip bilgisini konuşturan Diagne, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu dakikanın ardından rakip takım savunması üzerinde baskısını daha da artıran tecrübeli futbolcu, 40. dakikada elde edilen penaltıda beyaz noktanın başına geçti.

EN GOLCÜ OYUNCU

Deneyimli ismin yaptığı vuruş, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı. İlerleyen dakikalarda da rakip kalede etkili olmaya çalışan 29 yaşındaki golcü, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Diagne, 80. dakikada yerini Radamel Falcao'ya bıraktı. Öte yandan tecrübeli isim, Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan (52) oyuncu isim oldu.


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