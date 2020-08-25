Eyüpspor'la yapılması planlanan hazırlık maçı bir oyuncusunda Kovid 19 çıkması nedeniyle iptal edilirken Galatasaray bunun üzerine 19 yaş altı takımı ile bir antrenman maçı oynadı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan ve sarı-kırmızılı takımın her iki yarıda da farklı 11'lerle mücadele ettiği maçta, sarı-kırmızılı takımda kalmayı çok isteyen Mbaye Diagne ön plana çıktı.



6-2 kazanılan karşılaşmada Senegalli yıldız futbolu ve attığı 2 golle yıldızlaştı. Diğer goller ise Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç ve Emin Bayram'dan geldi.



BİR GÜN MOLA



Eyüpspor'da bir futbolcuda Kovid-19 çıkması nedeniyle dün oynanması planlanan maç iptal edilirken sarı-kırmızılı kulüp, 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Galatasaray, bugün izin yapacak ve ardından hazırlıklarına devam edecek.



