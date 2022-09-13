Mbappe'nin sözleşmesinde bilinmeyen detay

Kylian Mbappe'nin PSG ile imzaladığı son sözleşmesinde bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.



Fransız L'Equipe'in haberinde Mbappe'nin sözleşmesinin açıklandığı gibi 2025'te değil bir sezon önce resmen sona ereceği belirtildi. Verilen detaylara göre Mbappe'nin 2023-2024 sezonunda da PSG forması giyeceği, bir sonraki sezonda ise sözleşme uzatma yetkisinin tamamen Fransız yıldızın elinde olacağı belirtildi.



Bu sezon başlamadan önce Mbappe'y, serbest bırakma tehlikesi yaşayan PSG'nin önümüzdeki sezon sonunda da benzer durumla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.



Bilindiği gibi Mbappe, PSG ile olan kontratını uzatmadan önce açıkça Real Madrid'e gitmek istediğini belirtmişti. Başkan Nasser Al-Khelaifi tüm şartlarını zorlayarak 300 milyon euro imza parası ve 100 milyon euro maaş karşılığında Mbappe'yi takımda tutmayı başarmıştı.



23 yaşındaki süper yıldız bu sezona da flaş bir başlangıç yaparak ligde 6 maçta 7 gol ve Şampiyonlar Ligi'nde de 1 maçta 2 gol kaydetti.





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