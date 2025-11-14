14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Mbappe, Fransa kampından ayrıldı! Madrid'e döndü

Fransa Milli Takımı, bileğindeki iltihap nedeniyle kadrodan çıkarılan Kylian Mbappe'yi sağlık kontrolleri için Madrid'e gönderdi.

calendar 14 Kasım 2025 14:40 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 14:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mbappe, Fransa kampından ayrıldı! Madrid'e döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fransa Milli Takımı'nın yıldız ismi Kylian Mbappe, Azerbaycan ile oynanacak karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı. 

Fransa Futbol Federasyonu'ndan (FFF) yapılan açıklamaya göre, Mbappe'nin sağ ayak bileğinde iltihap tespit edildi.

Mbapee'nin detaylı sağlık kontrolleri için Madrid'e döndüğü, gün içerisinde burada muayene edileceği aktarıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.