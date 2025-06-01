Mbappe, eski takımı PSG'yi tebrik etti

Bu sezon başında Paris Saint-Germain'den bedelsiz bir şekilde Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi sonrasından şampiyon olan eski takımını sosyal medya hesabından tebrik etti.



"TEBRİKLER PSG!"



Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük gün sonunda geldi. Kulübün tarzına yakışır bir zafer! Tebrikler PSG!" dedi.