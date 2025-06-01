31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
5-0
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-2
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-0
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
2-2
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-2
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
0-0DA
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
2-2
31 Mayıs
Haka-VPS
2-1
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Oulu-SJK
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31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
0-0
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
2-1
01 Haziran
Atletico GO-Goias
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31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
2-1
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Mbappe, eski takımı PSG'yi tebrik etti

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan eski takımı Paris Saint-Germain'i sosyal medya hesabından tebrik etti.

calendar 01 Haziran 2025 00:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mbappe, eski takımı PSG'yi tebrik etti
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Bu sezon başında Paris Saint-Germain'den bedelsiz bir şekilde Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi sonrasından şampiyon olan eski takımını sosyal medya hesabından tebrik etti.

"TEBRİKLER PSG!"

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük gün sonunda geldi. Kulübün tarzına yakışır bir zafer! Tebrikler PSG!" dedi.
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