Mbappe'den Zidane mesajı: 'Mutlu olurum'

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı için adı geçen Zinedine Zidane ile ilgili konuştu.



Mbappe, "Zinedine Zidane, her çocuğun idolüydü. Fransa Milli Takımı'nın tarihinde silinmez bir iz bıraktı ve sonsuza kadar tüm Fransızların kalbinde kalacak. Ona olan sevgim büyük. Eğer milli takımın başına geçerse bundan çok mutlu olurum." ifadelerini kullandı.



52 yaşındaki Zinedine Zidane, 2021 yılında Real Madrid'den ayrıldığından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.



