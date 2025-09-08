Mbappe'den ırkçılık olaylarına tepki!

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, stadyumlarda yaşanan ırkçı davranışlardan dolayı duyduğu öfkeyi dile getirdi.



Mbappe, M6 TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Her zaman hemen duyamıyoruz. Bu gerçekten sinir bozucu. Yetkililer gerekli adımları atana kadar, bence biz etkili oyuncular olarak konuşmaya devam etmeliyiz, çünkü bu normal değil. Aslında 2025'te bu konuları konuşmuyor olmamız gerekirdi. Irkçılıktan arınmış olabileceğimizi düşünmüştüm. Ama hala oluyor ve biz bu tür davranışlara karşı her zaman mücadele edecek güce sahibiz."



