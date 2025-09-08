08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-052'
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
1-049'
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-049'
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-050'
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-152'
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-150'
08 Eylül
İsrail-İtalya
1-148'
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
0-0DA

Mbappe'den ırkçılık olaylarına tepki!

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, stadyumlarda meydana gelen ırkçılık olayları hakkında konuştu.

calendar 08 Eylül 2025 22:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, stadyumlarda yaşanan ırkçı davranışlardan dolayı duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Mbappe, M6 TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her zaman hemen duyamıyoruz. Bu gerçekten sinir bozucu. Yetkililer gerekli adımları atana kadar, bence biz etkili oyuncular olarak konuşmaya devam etmeliyiz, çünkü bu normal değil. Aslında 2025'te bu konuları konuşmuyor olmamız gerekirdi. Irkçılıktan arınmış olabileceğimizi düşünmüştüm. Ama hala oluyor ve biz bu tür davranışlara karşı her zaman mücadele edecek güce sahibiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
