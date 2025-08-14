14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-153'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Maximin'den transfer itirafı!

Al Ahli'den Club America'ya transfer olan Allan Saint-Maximin, Avrupa'dan başka takımlardan teklifler almasına rağmen Meksika temsilcisini seçtiğini söyledi.

calendar 14 Ağustos 2025 12:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Maximin'den transfer itirafı!
Al Ahli'den Club America'ya transfer olan Allan Saint-Maximin, transfer süreciyle ilgili konuştu.

Maximin, Avrupa'dan başka teklifler almasına rağmen Meksika ekibi Club America'yı seçtiğini söyledi.

"ELİMDEN GELENİ YAPMA ZAMANI"

Fransız futbolcu, "Her zaman en büyük takımlarda oynamak istedim. Club America, benim için Meksika'nın en büyük takımı. Şimdi yeteneklerimi gösterme ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapma zamanı." ifadelerini kullandı.


28 yaşındaki futbolcu, "Buraya kazanmak için geldim. Kariyerim boyunca hiçbir şey kazanamadım. Hedefim takım arkadaşlarıma yardım etmek ve onları hayal kırıklığına uğratmamak. Takım için her şeyimi vermek için buradayım! Burası Meksika'nın en büyük kulübü, bu yüzden her kupayı kazanmayı umuyorum." diye konuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Maximin, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 31 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
