Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 3-1'lik skorla kazandı.



Galatasaray, 34. dakikada Bafetimbi Gomis ile öne geçti. Gaziantep FK, 45+4. dakikada Papy Djilobodji ile skoru eşitledi.



Alexandru Maxim, 71. dakikada Gaziantep FK adına penaltı vuruşunu gole çevirdi. Süper Lig'de kullandığı 18 penaltının tamamını gole çeviren Maxim, son 4 maçta 6 gol ve 2 asist yaptı.



Joao Figueiredo, 81. dakikada skoru belirleyen golü attı.



Süper Lig'de 6 maç sonra kazanan Gaziantep FK, 40 puana yükseldi. Süper Lig'de üst üste 2. deplasman maçını kaybeden Galatasaray, 38 puanda kaldı.



TORRENT'TEN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynanan Barcelona maçın göre ilk 11'de değişikliklere gitti.



Kalede Pena yerine Muslera, sağ bekte Boey yerine Semih Kaya, hücumda Babel ve Cicaldau yerine Morutan ve Emre Kılınç forma giydi.



Galatasaray sahaya kalede Muslera, savunmada Semih Kaya, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, orta sahada Berkan ve Taylan, ileride Morutan, Emre Kılınç ve Kerem, forvette Gomis ile başladı.



EROL BULUT, 3-5-2 İLE BAŞLADI



Gaziantep FK maça kalede Günay, stoperde Papy, Caulker, Tosca, orta sahada Kitsiou, Recep, Maxim, Doğan, Sagal, forvette Muhammet ve Figueiredo ile maça başladı.



Erol Bulut, zorlu maçta 3-5-2 taktiğini belirledi.



MUSLERA GERİ DÖNDÜ



Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Galatasaray'da, Fernando Muslera da formasına kavuştu.



Galatasaray'ın 13 Aralık'ta oynadığı Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan ve 97 gündür sahalardan ayrı kalan tecrübeli eldiven Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.



Öte yandan Galatasaray'da Domenec Torrent, 11'de sürpriz tercihlere imza attı. Sarı-kırmızılılarda savunma dörtlüsü; Semih, Nelsson, Marcao ve Van Aanholt'tan oluştu. Galatasaray'da orta alanda ise Taylan ve Berkan forma buldu. Sarı-kırmızılıların hücum 4'lüsünde; Kerem, Emre Kılınç, Morutan ve Gomis yer aldı.



GAZİANTEP ETKİLİ BAŞLADI



1 hafta içinde oynadığı iki Barcelona maçı ve Beşiktaş derbisinin yorgunluğunu taşıyan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında maçın ilk bölümünde oyunun hakimiyetini almakta çok zorlandı. Savunmada bekleyen ve pas hataları yapan sarı kırmızılı futbolcular, ikili mücadelelerde Gaziantepli oyunculara da üstünlük kuramadı.



Maçın ilk dakikasında Muhammet Demir ile pozisyon kaçıran Gaziantep, 9. dakikada Figueiredo ile pozisyondan faydalanamadı. Maçtaki ilk net gol fırsatını ise yine Gaziantep FK, 24. dakikada Kitsiou ile değerlendiremedi.



KEREM YETENEĞİYLE GOLÜ ATTIRDI



Galatasaray, pas yapmakta ve organize olmakta zorlanan Galatasaray, 34. dakikada Kerem'in yeteneği ile golü buldu.



Sol kanatta iki rakibinden birden tek bir hareketle ve müthiş bir çalımla sıyrılan Kerem Aktürkoğlu, pasını Olimpiu Morutan'a çıkardı. Morutan'ın ceza alanı içinden şutunda top Alin Tosca'dan döndü. Gomis, boşta kalan topa sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.



İLK YARININ SON TOPU GOL OLDU



Galatasaray, ilk yarının sonunda da kalabalık savunmasıyla skoru korumaya çalıştı ancak 45+4. dakikada duran toptan topu ağlarında gördü.



Maxim'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Papy arka direkte bomboş kaldı, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlarla buluşturmayı başardı.



Devre bu golün ardından santra yapılmadan sona erdi.



İKİNCİ YARI UZAKTAN ŞUTLARLA BAŞLADI



Mücadelenin ikinci yarısına da Gaziantep FK daha organize ve topa sahip olarak başladı. Galatasaray ise kaptığı toplarla hızlı hücumlar denedi.



İkinci yarının ilk 25 dakikasında iki takım da daha çok ceza sahası dışından şutlarla gol aradı ancak bu şutlarda da isabet sağlanamadı.



MAXIM PENALTIDAN ÖNE GEÇİRDİ



Gaziantep FK, 69. dakikada penaltı kazandı. Ceza alanı içinde Berkan Kutlu'nun Figueiredo'nın tabanına müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.



Topun başına gelen Maxim, 71. dakikada topu ağlara gönderdi ve Süper Lig'deki 18. penaltı vuruşunu da gole çevirerek yüzde 100'lik başarı oranını korudu.



KIRILMA ANI: GOMIS NET FIRSATI KAÇIRDI



Golden sonra Galatasaray, 75. dakikada eşitlik sayısına yaklaştı. Emre Kılınç'ın etkili pasında savunmanın arkasına çok iyi sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanı içine hareketlenen Bafetimbi Gomis'i gördü. Bafetimbi Gomis, çok müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay Güvenç açıyı kapatarak mutlak bir golü önlemeyi başardı.



MAXIM'DEN 2. ASİST, GOL FIGUIREDO



Galatasaray beraberlik için baskı kurmaya çalışırken kalesinde tehlikeli pozisyonlar görmeye başladı. 81. dakikada Figueiredo'nun golüyle fark 2'ye çıktı.



Ceza alanı sağ çaprazında Semih Kaya'yı geçerek son çizgiye inen Alexandru Maxim, ortasını yaptı. Figueiredo, altıpas içinde göğsüyle topu önüne indirdikten sonra sağ ayağıyla çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.



SON BÖLÜMDE ÇABALAR GOL GETİRMEDİ



Mücadelenin son bölümünde Galatasaray, çok adamla risk alarak gol bularak maça ortak olmak için baskı kurdu. Gaziantep FK ise savunma güvenliğini ön plana alıp Maxim ve Figueiredo ile kontratak fırsatlarını değerlendirmeye çalıştı.



Maçın son bölümünde başka gol olmadı ve mücadele Gaziantep FK'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Gaziantep FK Muhammet Demir ile gole yaklaştı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın hatalı pasında topu ceza sahası önünde alan Doğan Erdoğan, meşin yuvarlağı Muhammet Demir'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top, kalenin az üstünden auta çıktı.

18. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında, Semih Kaya'nın ortasında topla ceza sahasında buluşan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ üstünden dışarı gitti.

24. dakikada Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Maxim meşin yuvarlığı ara pasla ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karışla kalan Kitsiou'ya ulaştırdı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.

34. dakikada Galatasaray golü buldu. Galatsaray'ın sol kanattan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlığı ceza sahası önündeki Morutan'a gönderdi. Morutan'ın penaltı noktasına yakın noktada vuruşunda defanstaki Sagal'dan dönen topu önünde bulan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Berkan İsmail Kutlu, ceza sahası çizgisinden çektiği şutta topu, kaleci Günay Güvenç uzanarak kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sağ çizgisine yakın noktada serbest vuruşu kullanın Maxim'in ortasında kalenin sağ dibinde buluşan Djilobodji, gelişine vurduğu topu kaleci Muslera'nın sağından ağlara ulaştırdı: 1-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Maxim'in ortasında topla kale dibinden buluşan Figueiredo'nun vuruşunda top az üstten dışarı çıktı.

65. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağından Kerem Aktürkoğlu topu ceza sahasındaki Gomis'e attı. Bu futbolcunun topu ceza sahasında önüne bıraktığı Emre Kılınç'ın çektiği sert şutu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

70. dakikada Gaziantep ceza sahasında Berkan İsmail Kurtu'nun topa yükseldiği sırada Figueiredo'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Penaltı için topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

75. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla penaltı noktasında buluşan Gomis'in çektiği şutu kaleci Günay Güvenç güçlükle kontrol etti.

81. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasındaki Maxim'in pasıyla kalenin dibinde buluşan Figueiredo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1



Stat: Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Yusuf Bozdoğan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Tosça, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz (Dk. 89 Messaoudi), Maxim, Sagal, Muhammet Demir (Dk. 84 Furkan Soyalp), Figueiredo (Dk. 90 Mirza Cihan)

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Semih Kaya, Berkan İsmail Kutlu, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Morutan (Dk. 69 Babel), Emre Kılınç (Dk. 77 Barış Alper Yılmaz), Gomis

Goller: Dk. 34 Gomis (Galatasaray), Dk. 45+3 Djilobodji, Dk. 71 Maxim (penaltıdan), Dk. 81 Figueiredo (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 22 Morutan, Dk. 45+2 Gomis, Dk. 66 Emre Kılınç (Galatarasay)





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