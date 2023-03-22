Maxim gözünü derbiye dikti

Beşiktaş'ın ligden çekilen Gaziantep'ten sezon sonuna kadar kadrosuna kazandırdığı Alexandru Maxim, derbi için özel hazırlanıyor.
Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde uyum problemini geride bırakıp bununla beraber performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeyi amaçlıyor. 32 yaşındaki 10 numara, derbinin başlangıç kadrosunda yer alıp takımına en üst seviyede katkı vermeyi amaçlıyor.
Siyah-Beyazlı formayla 3 maça çıkan tecrübeli futbolcu, sonradan dahil olduğu bu karşılaşmalarda skora katkı yapamamıştı.
Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde uyum problemini geride bırakıp bununla beraber performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeyi amaçlıyor. 32 yaşındaki 10 numara, derbinin başlangıç kadrosunda yer alıp takımına en üst seviyede katkı vermeyi amaçlıyor.
Siyah-Beyazlı formayla 3 maça çıkan tecrübeli futbolcu, sonradan dahil olduğu bu karşılaşmalarda skora katkı yapamamıştı.
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