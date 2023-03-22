Maxim gözünü derbiye dikti

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan kiraladığı Rumen oyuncu Alexandru Maxim, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynamak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Maxim gözünü derbiye dikti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2023 11:55
Beşiktaş'ın ligden çekilen Gaziantep'ten sezon sonuna kadar kadrosuna kazandırdığı Alexandru Maxim, derbi için özel hazırlanıyor.

Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde uyum problemini geride bırakıp bununla beraber performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeyi amaçlıyor. 32 yaşındaki 10 numara, derbinin başlangıç kadrosunda yer alıp takımına en üst seviyede katkı vermeyi amaçlıyor.

Siyah-Beyazlı formayla 3 maça çıkan tecrübeli futbolcu, sonradan dahil olduğu bu karşılaşmalarda skora katkı yapamamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery