Trabzonspor forvet transferinde son viraja girdi... Hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de maaş bütçesini rahatlatmak adına Maxi Gomez'i göndermeye çalışan Karadeniz temsilcisi, La Liga takımlarından Cadiz'le anlaştı. İspanyol kulübü, satın alma opsiyonlu kiralık şekilde Uruguaylı forveti kadrosuna katacak.
Gomez'in maaşının tamamına yakınını da Cadiz tarafı ödeyecek. Anlaşmadaki satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro civarında olması beklenirken, Gomez'in bir iki gün içinde sağlık kontrolü ve diğer prosedürler için İspanya'ya gideceği öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından gözler tamamen Bruno Petkovic'e çevrildi. Hırvat yıldızla çok önce anlaşmaya varan fakat kulübü Dinamo Zagreb'in teklife onay vermesini bekleyen Trabzonspor Yönetimi, kısa zamanda 28 yaşındaki santrforu şehre getirmeye hazırlanıyor.
TRABZONSPOR'U SEÇTİ
Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olan Petkovic, başka kulüplerden de teklifler almasına rağmen Trabzonspor'a 'evet' demişti.
Gomez'in maaşının tamamına yakınını da Cadiz tarafı ödeyecek. Anlaşmadaki satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro civarında olması beklenirken, Gomez'in bir iki gün içinde sağlık kontrolü ve diğer prosedürler için İspanya'ya gideceği öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından gözler tamamen Bruno Petkovic'e çevrildi. Hırvat yıldızla çok önce anlaşmaya varan fakat kulübü Dinamo Zagreb'in teklife onay vermesini bekleyen Trabzonspor Yönetimi, kısa zamanda 28 yaşındaki santrforu şehre getirmeye hazırlanıyor.
TRABZONSPOR'U SEÇTİ
Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olan Petkovic, başka kulüplerden de teklifler almasına rağmen Trabzonspor'a 'evet' demişti.