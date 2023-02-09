Max Gradel'den deprem bölgesine destek

Sivasspor'da forma giyen Max Gradel, deprem bölgesine 20 bin euro gönderdi.

, Fotoğraf; AA
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Max Gradel'den deprem bölgesine destek
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09 Şubat 2023 09:19
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası tüm ülkede yaralar sarılmaya çalışılırken, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Max Gradel'den de 20 bin euroluk (Yaklaşık 403 bin TL) destek geldi.

Fildişi Sahilli futbolcu ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyip, "Türkiye ve Suriye'de dramatik depremler yaşandı. Binlerce kişi öldü. Bu ülkelerdeki kız ve erkek kardeşlerimize dua ediyorum. Yaralılar için destek istiyorum" dedi.
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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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