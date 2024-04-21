Mauro Icardi şampiyonluk modunu açtı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son dönemdeki formuyla adeta şampiyonluk modunu açtı.
Sarı kırmızılı formayla resmi maçlarda 50. golünü atan Mauro Icardi, son 5 maçta da 6. golünü kaydetti.
Pendikspor karşısında sıkışan maçı ceza sahası dışından attığı golle açan Icardi, daha önce oynanan Rizespor, Kasımpaşa (2), Hatayspor, Alanyaspor maçlarında da Galatasaray'ı galibiyete taşıyan isim olmuştu.
Mauro Icardi ayrıca Rizespor maçında da asist yaptı.
UĞUR MELEKE: "HAGI, ALEX GİBİ"
Uğur Meleke, Icardi'nin form durumuyla ilgili olarak "Mauro Icardi iki sezonda 70 gole katkı yaptı. Bu Hagi, Alex de Souza katkısı. Bu seviyede bir katkı izliyoruz." yorumunu yaptı.
Sarı kırmızılı formayla resmi maçlarda 50. golünü atan Mauro Icardi, son 5 maçta da 6. golünü kaydetti.
Pendikspor karşısında sıkışan maçı ceza sahası dışından attığı golle açan Icardi, daha önce oynanan Rizespor, Kasımpaşa (2), Hatayspor, Alanyaspor maçlarında da Galatasaray'ı galibiyete taşıyan isim olmuştu.
Mauro Icardi ayrıca Rizespor maçında da asist yaptı.
UĞUR MELEKE: "HAGI, ALEX GİBİ"
Uğur Meleke, Icardi'nin form durumuyla ilgili olarak "Mauro Icardi iki sezonda 70 gole katkı yaptı. Bu Hagi, Alex de Souza katkısı. Bu seviyede bir katkı izliyoruz." yorumunu yaptı.
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