Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mauro Icardi'nin, PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.
İŞTE TFF'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA!
"Hukuk Müşavirliği'nce 23.02.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
KARAR VERİLENE KADAR OYNAYACAK
Mauro Icardi tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği için karar verilene kadar resmi maçlara çıkabilecek.
Tedbirsiz sevk edildiği için Arjantinli yıldızın Ceza almama durumu da bulunuyor ancak ceza alırsa kendisini 2-5 maç arası ceza bekliyor.
31 yaşındaki golcü 4 maç ve üzeri ceza alırsa, Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da cezasını çekecek. Icardi'ye 4 maçın altında ceza verilirse oyuncu cezasını sadece ligde çekecek.
HANGI MAÇLARI KAÇIRABİLİR?
Galatasaray, Süper Lig'de sırayla Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar Beşiktaş derbisinden önce Türkiye Kupası'nda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
İŞTE 41. MADDEDE ALINABİLECEK KARARLAR
"MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME
(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;
(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 140.000.-
TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL'den 280.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 52.000.-TL'den 100.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 34.000.-TL'den 60.000.-TL'ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir.
(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men,
soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 400.000.-TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 220.000.-TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 120.000.-TL'den 220.000.- TL'ye kadar, 3. Lig için 60.000.-TL'den 120.000.-TL'ye kadar para cezası, ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi
halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da 1. fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.
(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez."
İŞTE TFF'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA!
"Hukuk Müşavirliği'nce 23.02.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
KARAR VERİLENE KADAR OYNAYACAK
Mauro Icardi tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği için karar verilene kadar resmi maçlara çıkabilecek.
Tedbirsiz sevk edildiği için Arjantinli yıldızın Ceza almama durumu da bulunuyor ancak ceza alırsa kendisini 2-5 maç arası ceza bekliyor.
31 yaşındaki golcü 4 maç ve üzeri ceza alırsa, Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da cezasını çekecek. Icardi'ye 4 maçın altında ceza verilirse oyuncu cezasını sadece ligde çekecek.
HANGI MAÇLARI KAÇIRABİLİR?
Galatasaray, Süper Lig'de sırayla Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar Beşiktaş derbisinden önce Türkiye Kupası'nda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
İŞTE 41. MADDEDE ALINABİLECEK KARARLAR
"MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME
(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;
(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 140.000.-
TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL'den 280.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 52.000.-TL'den 100.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 34.000.-TL'den 60.000.-TL'ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir.
(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men,
soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 400.000.-TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 220.000.-TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 120.000.-TL'den 220.000.- TL'ye kadar, 3. Lig için 60.000.-TL'den 120.000.-TL'ye kadar para cezası, ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi
halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da 1. fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.
(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU