Mauro Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!

Galatasaray'da 9 ay sonra sahalara dönen Mauro Icardi, fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelmemesine rağmen gollerini sıralamaya başladı.
Süper Lig'in ilk 6 haftasında 5 maçta 226 dakika süre alan Tangocu, ortalama 57 dakikada bir tabelayı değiştiriyor. 4 gole ulaşan Arjantinli yıldız, tribünlere tekrar 'Aşkın Olayım' şarkısını ezberletti.
REKORA 8 GOL UZAKLIKTA
Galatasaray kariyerinde 65 gole ulaşan Icardi, 8 kez daha ağları sarsması halinde 72 gollü efsane Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.
