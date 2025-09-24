23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-1
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
4-2
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-1
23 Eylül
Espanyol-Valencia
2-2
23 Eylül
Levante-Real Madrid
1-4
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
1-2
23 Eylül
Wolves-Everton
2-0

Mauro Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!

Galatasaray'da bu sezon her 57 dakikada bir skoru değiştiren Mauro Icardi, Hagi'nin peşinde. Arjantinli yıldız 8 gol daha atarsa efsane oyuncunun rekorunu kıracak.

calendar 24 Eylül 2025 08:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 9 ay sonra sahalara dönen Mauro Icardi, fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelmemesine rağmen gollerini sıralamaya başladı.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 5 maçta 226 dakika süre alan Tangocu, ortalama 57 dakikada bir tabelayı değiştiriyor. 4 gole ulaşan Arjantinli yıldız, tribünlere tekrar 'Aşkın Olayım' şarkısını ezberletti.

REKORA 8 GOL UZAKLIKTA

Galatasaray kariyerinde 65 gole ulaşan Icardi, 8 kez daha ağları sarsması halinde 72 gollü efsane Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
