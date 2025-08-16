Mauro Icardi: 'Mutluluktan uçuyorum'

Mauro Icardi, konuşmasını "Her zaman söylediğim gibi, Galatasaray zaten büyük bizim onu daha da büyük yapmamız gerekiyor." sözleriyle noktaladı.

Galatasaray , Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.Sarı-Kırmızılılar'ın son golünü, 281 gün sonra sahalara dönen Mauro Icardi kaydetti.Arjantinli süperstar maçın ardından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Galatasaray'daki kaptanlığı hakkında konuşan Icardi,dedi.Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu," sözlerini sarf etti.