Mauro Icardi'den ligde 23. gol

Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi, bu sezon ligde 23. golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi'den ligde 23. gol
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2024 18:41
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezonki gol sayısını 23'e çıkardı.

Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasına kadar Süper Lig'deki 25 maçta 15, Avrupa kupalarındaki 12 müsabakada 6 gol attı.

Ligdeki 26. maçına Kasımpaşa karşısında çıkan 31 yaşındaki santrfor, takımının 2 ve 3. golünü kaydetti. Icardi, böylelikle ligde 17 toplamda 23 gole ulaştı.

Mauro Icardi, ikinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 64 resmi müsabakada 46 kez fileleri havalandırdı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery