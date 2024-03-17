Mauro Icardi'den ligde 23. gol

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezonki gol sayısını 23'e çıkardı.
Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasına kadar Süper Lig'deki 25 maçta 15, Avrupa kupalarındaki 12 müsabakada 6 gol attı.
Ligdeki 26. maçına Kasımpaşa karşısında çıkan 31 yaşındaki santrfor, takımının 2 ve 3. golünü kaydetti. Icardi, böylelikle ligde 17 toplamda 23 gole ulaştı.
Mauro Icardi, ikinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 64 resmi müsabakada 46 kez fileleri havalandırdı.
Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasına kadar Süper Lig'deki 25 maçta 15, Avrupa kupalarındaki 12 müsabakada 6 gol attı.
Ligdeki 26. maçına Kasımpaşa karşısında çıkan 31 yaşındaki santrfor, takımının 2 ve 3. golünü kaydetti. Icardi, böylelikle ligde 17 toplamda 23 gole ulaştı.
Mauro Icardi, ikinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 64 resmi müsabakada 46 kez fileleri havalandırdı.
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