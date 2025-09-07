Mauro Icardi'den kilo eleştirilerine cevap!

Galatasaray'da uzun süre sonra sahalara geri dönen Mauro Icardi, hakkındaki kilo eleştirilerine cevap verdi.
Arjantinli yıldız, "77 kilo olduğum son zamanı hatırlıyorum, sanırım 14 yaşındaydım. Hayal görmeyin, yine de endişelendiğiniz için teşekkürler. Herkese selamlar, 75, 80 ya da 85 kilo olmam fark etmez, son 3 yıldır gollerimi ve kupalarımı kutlamaktan vazgeçmiyorsunuz. Hater'lara da selam gönderin." açıklamasını yaptı.
Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.
