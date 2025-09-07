07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
2-3
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
5-0
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
0-032'
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
1-030'
07 Eylül
Türkiye-İspanya
0-231'
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
1-029'
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
0-032'
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
0-2
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-0
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-3
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
2-3
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
0-1
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
1-4
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
2-0
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
1-2
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
0-2
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
2-1
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
5-1
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
0-1

Mauro Icardi'den kilo eleştirilerine cevap!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, kilo eleştirilerine cevap verdi.

07 Eylül 2025 21:01
Fotoğraf: AA
Mauro Icardi'den kilo eleştirilerine cevap!
Galatasaray'da uzun süre sonra sahalara geri dönen Mauro Icardi, hakkındaki kilo eleştirilerine cevap verdi.

Arjantinli yıldız, "77 kilo olduğum son zamanı hatırlıyorum, sanırım 14 yaşındaydım. Hayal görmeyin, yine de endişelendiğiniz için teşekkürler. Herkese selamlar, 75, 80 ya da 85 kilo olmam fark etmez, son 3 yıldır gollerimi ve kupalarımı kutlamaktan vazgeçmiyorsunuz. Hater'lara da selam gönderin." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
