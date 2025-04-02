Mauro Icardi'den derbi sonrası paylaşım!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Maçın ardından Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Arjantinli oyuncunun paylaşımı şu şekilde:
Maçın ardından Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Arjantinli oyuncunun paylaşımı şu şekilde:
Mauro Icardi'nin Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımı👇 pic.twitter.com/Swxn73zoIP
— Sporx (@sporx) April 2, 2025