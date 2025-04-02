Mauro Icardi'den derbi sonrası paylaşım!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, kupada oynanan Fenerbahçe maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den derbi sonrası paylaşım!
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02 Nisan 2025 23:33
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 

Maçın ardından Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Arjantinli oyuncunun paylaşımı şu şekilde: 


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