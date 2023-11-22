Mauro Icardi'de mutlu son çok yakın!

Son haftalarda iğneyle sahaya çıkan ve performans düşüşü yaşayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Alanya ve United maçları öncesi tamamen iyileşmek üzere...

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Mauro Icardi'de mutlu son çok yakın!
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22 Kasım 2023 08:42
Galatasaray, özlediği Icardi'ye kavuşmak üzere. Sakatlığı nedeniyle son haftalarda iğneyle sahaya çıkan ve alışılmış performansının çok gerisinde bir grafik çizen Arjantinli yıldız, Milli arada kendine geldi.

Topuğundaki ağrılar nedeniyle dinlenmesi gereken 30 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz hafta boyunca takımla çalışmalara katılmadı.

MAURO ICARDI HAZIR MI? İŞTE CEVABI

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