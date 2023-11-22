Galatasaray, özlediği Icardi'ye kavuşmak üzere. Sakatlığı nedeniyle son haftalarda iğneyle sahaya çıkan ve alışılmış performansının çok gerisinde bir grafik çizen Arjantinli yıldız, Milli arada kendine geldi.
Topuğundaki ağrılar nedeniyle dinlenmesi gereken 30 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz hafta boyunca takımla çalışmalara katılmadı.
MAURO ICARDI HAZIR MI? İŞTE CEVABI
Topuğundaki ağrılar nedeniyle dinlenmesi gereken 30 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz hafta boyunca takımla çalışmalara katılmadı.
MAURO ICARDI HAZIR MI? İŞTE CEVABI
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