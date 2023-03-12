Mauro Icardi, bu kez boş geçti

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Kasımpaşa karşısında sessiz kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Mauro Icardi, bu kez boş geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2023 10:57
Galatasaray'ın, Fransız devi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, Kasımpaşa mücadelesi öncesi son oynanan Trabzonspor maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı.

Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Icardi, 41'de kornerden gelen topa ters kafayla vurdu ama kaleci Günay'ı geçemedi. 45+1'de Kerem'in pasında Arjantinli forvet, ceza sahasında bekletmeden vuruşunu yaptı ama top direğin üstünden auta çıktı.

İkinci devrede de hücumda istekli ve etkili olan Icardi, 4 maç sonra takımına gol katkısı veremeyerek 90'da yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı. Icardi'nin bundan önce son 4 maçta 4 gol, 2 asistlik katkısı vardı.

Tecrübeli oyuncunun ligde 13 mücadelede 9 golü ve 6 asisti bulunuyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery