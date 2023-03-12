Mauro Icardi, bu kez boş geçti

Galatasaray'ın, Fransız devi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, Kasımpaşa mücadelesi öncesi son oynanan Trabzonspor maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı.



Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Icardi, 41'de kornerden gelen topa ters kafayla vurdu ama kaleci Günay'ı geçemedi. 45+1'de Kerem'in pasında Arjantinli forvet, ceza sahasında bekletmeden vuruşunu yaptı ama top direğin üstünden auta çıktı.



İkinci devrede de hücumda istekli ve etkili olan Icardi, 4 maç sonra takımına gol katkısı veremeyerek 90'da yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı. Icardi'nin bundan önce son 4 maçta 4 gol, 2 asistlik katkısı vardı.



Tecrübeli oyuncunun ligde 13 mücadelede 9 golü ve 6 asisti bulunuyor.





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