Mauricio Pochettino: ''Vincent Janssen kadroda''

Daha önce yaptığı açıklamalarda'i kadroda düşünmediğini söyleyen Tottenham Teknik Direktörü, Hollandalı golcünün Real Betis'e transferinin gerçekleşmemesinin ardından flaş açıklamalarda bulundu.Devre arası transfer döneminde kadroya taviye yapamayan Tottenham'da Pochettino, Janssen hakkında ''Nkoudou, Marsilya'ya Dembele ise Çin'e gitti. Janssen, bugünden itibaren artık A takım kadrosunda. Bazı sebeplerden dolayı transfer olamadı. Artık bu saatten sonra da transfer olamaz. Şimdi ona kadroda yer vermek durumundayız.'' dedi.Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Janssen, Real Betis ile transfer görüşmesi yapmak için İspanya'ya gitmiş ancak transferi son anda olmamıştı.