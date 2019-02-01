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Mauricio Pochettino: ''Vincent Janssen kadroda''

Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Real Betis'e transferi son anda gerçekleşmeyen Vincent Janssen'in kadroya döneceğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mauricio Pochettino: ''Vincent Janssen kadroda''
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01 Şubat 2019 17:42
Daha önce yaptığı açıklamalarda Vincent Janssen'i kadroda düşünmediğini söyleyen Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Hollandalı golcünün Real Betis'e transferinin gerçekleşmemesinin ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Devre arası transfer döneminde kadroya taviye yapamayan Tottenham'da Pochettino, Janssen hakkında ''Nkoudou, Marsilya'ya Dembele ise Çin'e gitti. Janssen, bugünden itibaren artık A takım kadrosunda. Bazı sebeplerden dolayı transfer olamadı. Artık bu saatten sonra da transfer olamaz. Şimdi ona kadroda yer vermek durumundayız.'' dedi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Janssen, Real Betis ile transfer görüşmesi yapmak için İspanya'ya gitmiş ancak transferi son anda olmamıştı.

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