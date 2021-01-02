Martin Linnes: 'Benim için çok zor'

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Omar'ın yaşadığı talihsiz olay hakkında konuşan Linnes, "Benim için zor bir süreçti, Omar benim 10 seneden beri arkadaşım. Daha da güçlü bir şekilde sahalara geri döneceğini biliyorum, bundan sonra oynayacağımız her maçı Omar için oynayacağız ve puanlar kazanacağız" dedi.



Antalyaspor maçını da değerlendiren Linnes, "Mücadele iyiydi. İyi başladık, iyi devam ettik. Ancak, pozisyonları sonlandırmakta güçlük çektik. 11 kişi geride beklediler. Final paslarını daha iyi yapabilseydik gollü bir maç olacaktı. 1 puan da önemlidir. Yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



