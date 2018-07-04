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Marsilya'dan Aboubakar ve Trezeguet bombası!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Marsilya'da gündeme Vincent Aboubakar ve Trezeguet geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marsilya'dan Aboubakar ve Trezeguet bombası!
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04 Temmuz 2018 20:18
Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya, transferde hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın rakibi oldu! Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Marsilya'nın transfer listesine Vincent Aboubakar ve Trezeguet'i aldığı iddia edildi.

SIMEONE OLMAYINCA...

Fransız basınının iddiasına göre ilk olarak Fiorentina'nın İtalyan golcüsü Giovanni Simeone'ye teklif götüren Marsilya, Fiorentina'dan olumsuz cevap aldı. Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin oğlu olan 22 yaşındaki golcünün yüksek bonservis fiyatı nedeniyle Fransız ekibi, tanıdık isimlere yöneldi.

ZUBIZARRETA'NIN TRANSFER LİSTESİ

Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta'nın transfer listesinde Beşiktaş'ın da ilgilendiği Vincent Aboubakar ve Galatasaray'ın listesinde bulunan Trezeguet'in olduğu belirtildi. Marsilya'nın bir diğer forvet adayının ise Moussa Marega olduğu kaydedildi.

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