Marsilya'dan Aboubakar ve Trezeguet bombası!

Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya, transferde hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın rakibi oldu! Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Marsilya'nın transfer listesine Vincent Aboubakar ve Trezeguet'i aldığı iddia edildi.
SIMEONE OLMAYINCA...
Fransız basınının iddiasına göre ilk olarak Fiorentina'nın İtalyan golcüsü Giovanni Simeone'ye teklif götüren Marsilya, Fiorentina'dan olumsuz cevap aldı. Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin oğlu olan 22 yaşındaki golcünün yüksek bonservis fiyatı nedeniyle Fransız ekibi, tanıdık isimlere yöneldi.
ZUBIZARRETA'NIN TRANSFER LİSTESİ
Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta'nın transfer listesinde Beşiktaş'ın da ilgilendiği Vincent Aboubakar ve Galatasaray'ın listesinde bulunan Trezeguet'in olduğu belirtildi. Marsilya'nın bir diğer forvet adayının ise Moussa Marega olduğu kaydedildi.
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SIMEONE OLMAYINCA...
Fransız basınının iddiasına göre ilk olarak Fiorentina'nın İtalyan golcüsü Giovanni Simeone'ye teklif götüren Marsilya, Fiorentina'dan olumsuz cevap aldı. Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin oğlu olan 22 yaşındaki golcünün yüksek bonservis fiyatı nedeniyle Fransız ekibi, tanıdık isimlere yöneldi.
ZUBIZARRETA'NIN TRANSFER LİSTESİ
Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta'nın transfer listesinde Beşiktaş'ın da ilgilendiği Vincent Aboubakar ve Galatasaray'ın listesinde bulunan Trezeguet'in olduğu belirtildi. Marsilya'nın bir diğer forvet adayının ise Moussa Marega olduğu kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın