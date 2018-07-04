Marsilya'dan Aboubakar ve Trezeguet bombası!

Fransa Ligi ekiplerinden, transferde hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın rakibi oldu! Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Marsilya'nın transfer listesineve'i aldığı iddia edildi.Fransız basınının iddiasına göre ilk olarak Fiorentina'nın İtalyan golcüsü Giovanni Simeone'ye teklif götüren Marsilya, Fiorentina'dan olumsuz cevap aldı. Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin oğlu olan 22 yaşındaki golcünün yüksek bonservis fiyatı nedeniyle Fransız ekibi, tanıdık isimlere yöneldi.Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta'nın transfer listesinde Beşiktaş'ın da ilgilendiği Vincent Aboubakar ve Galatasaray'ın listesinde bulunan Trezeguet'in olduğu belirtildi. Marsilya'nın bir diğer forvet adayının ise Moussa Marega olduğu kaydedildi.