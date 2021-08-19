Marsilya, Sörloth için RESMEN masada

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, bu sezonki yapılanmasına devam ediyor. Darío Benedetto'yu Elche'ye gönderen Marsilya, ismi Fenerbahçe ile de anılan Leipzig'den Alexander Sörloth için RB Leipzig'e resmi teklifini iletti.Jorge Sampaoli yönetiminde bu sezon kasasındaN 45 milyon çıkaran Marsilya; Gerson, Leonardo Balerdi, Luan Peres, Konrad de la Fuente'nin bonservisini alırken, Pau Lopez ve Cengiz Ünder'i kiraladı. Guendonzi ile Saliba'yı da Arsenal'den kiralayan Marsilya, Ligue 1'de yarışmacı bir takım oluştururken en büyük kozunu ise Sörloth ile oynamak istiyor.Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın ısrarla istediği Norveçli yıldız için Leipzig ile resmi görüşmeler başlarken, bu transferin satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle tamamlanması için büyük uğraş veriliyor. Fransız basını, Marsilya'nın Sörloth transferiyle birlikte forvet hattında Arkadiusz Milik'in yanına rekabet getireceği, Sörloth'un da transfere sıcak baktığını yazdı.Benedetto'yu göndererek maaş boşluğu açan Marsilya'nın artık bu transferi noktalamak için geri sayıma geçtiği, B-C-D planlarının da Chelsea'den Ike Ugbo, Cagliari'den Giovanni Simeone ile Real Sociedad'dan Willian Jose olduğu kaydedildi.Leipzig'in 20 milyon euro bonservisle aldığı Sörloth, Trabzonspor'da 49 maçta 33 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. Alman temsilcisinde pek parlak bir dönem geçirmeyen 25 yaşındaki oyuncu burada ise 37 karşılaşmada 6 gol atıp 3 asist yaptı