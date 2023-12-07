Fransa Ligue 1'de 10. haftada oynanması gereken ancak çıkan olaylar nedeniyle ertelenen maçta Marsilya ile Lyon karşı karşıya geldi. Veledrome'daki maçı Marsilya 3-0 kazandı.
Marsilya'nın gollerini 21. dakikada Vitinha, 25. dakikada Michael Murillo ve 55. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang attı.
Bu sonucun ardından Marsilya ligde 20 puana yükseldi. Lyon, 7 puanda kaldı.
Marsilya, ligde hafta sonunda Lorient deplasmanına gidecek. Lyon sahasında Toulouse'yi ağırlayacak.
Marsilya'nın gollerini 21. dakikada Vitinha, 25. dakikada Michael Murillo ve 55. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang attı.
Bu sonucun ardından Marsilya ligde 20 puana yükseldi. Lyon, 7 puanda kaldı.
Marsilya, ligde hafta sonunda Lorient deplasmanına gidecek. Lyon sahasında Toulouse'yi ağırlayacak.
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