Marsilya evinde 3 puanı 3 golle aldı

Ligue 1, 23. hafta karşılaşmasında Marsilya konuk ettiği Montpellier'i 4-1 mağlup etti.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Iliman Ndiaye, 43. ve 62. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ve 82. dakikada Falaye Sacko, Montpellier'in golünü 5. dakikada Mousa Al-Taamari kaydetti.
Marsilya bu galibiyetle puanını 33'e çıkartırken, Montpellier ise 22 puanda kaldı.
Marsilya bir sonraki karşılaşmasında Clermont deplasmanına giderken, Montpellier evinde Strasbourg'u konuk edecek.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Iliman Ndiaye, 43. ve 62. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ve 82. dakikada Falaye Sacko, Montpellier'in golünü 5. dakikada Mousa Al-Taamari kaydetti.
Marsilya bu galibiyetle puanını 33'e çıkartırken, Montpellier ise 22 puanda kaldı.
Marsilya bir sonraki karşılaşmasında Clermont deplasmanına giderken, Montpellier evinde Strasbourg'u konuk edecek.
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