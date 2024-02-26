Marsilya evinde 3 puanı 3 golle aldı

Ligue 1, 23. hafta karşılaşmasında Marsilya konuk ettiği Montpellier'i 4-1 mağlup etti.



Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Iliman Ndiaye, 43. ve 62. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ve 82. dakikada Falaye Sacko, Montpellier'in golünü 5. dakikada Mousa Al-Taamari kaydetti.



Marsilya bu galibiyetle puanını 33'e çıkartırken, Montpellier ise 22 puanda kaldı.



Marsilya bir sonraki karşılaşmasında Clermont deplasmanına giderken, Montpellier evinde Strasbourg'u konuk edecek.





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