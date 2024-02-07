Marsilya'da Onana kararı!

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Jean Onana'ya yer vermedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marsilya'da Onana kararı!
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07 Şubat 2024 14:52
Marsilya, devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Jean Onana'ya UEFA listesine dahil etmedi.

Fransız ekibi, UEFA'ya yeni listesini verirken, Onana verilen listede kendisine yer bulamadı.

24 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Marsilya'da 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Beşiktaş'tan Marsilya'ya kiralanan Kamerunlu futbolcunun sözleşmesinde 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.

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