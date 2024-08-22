Marmara Kupası Karate Şampiyonası başlıyor

Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası, cuma günü başlayacak.
İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde düzenlenecek şampiyonaya çocuklar kategorisinde 8 ülkeden 330 sporcu katılacak.
Genç yetenekleri bir araya getirecek organizasyonda, sporcular arasındaki dostluğun ve centilmenliğin de teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Şampiyona, 25 Ağustos Pazar günü tamamlanacak. (Fotoğraf: Türkiye Karate Federasyonu)
İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde düzenlenecek şampiyonaya çocuklar kategorisinde 8 ülkeden 330 sporcu katılacak.
Genç yetenekleri bir araya getirecek organizasyonda, sporcular arasındaki dostluğun ve centilmenliğin de teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Şampiyona, 25 Ağustos Pazar günü tamamlanacak. (Fotoğraf: Türkiye Karate Federasyonu)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU