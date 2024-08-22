Marmara Kupası Karate Şampiyonası başlıyor

Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası, cuma günü İstanbul'da başlayacak.

Haber; AA
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Marmara Kupası Karate Şampiyonası başlıyor
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22 Ağustos 2024 13:02
Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası, cuma günü başlayacak.

İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde düzenlenecek şampiyonaya çocuklar kategorisinde 8 ülkeden 330 sporcu katılacak.

Genç yetenekleri bir araya getirecek organizasyonda, sporcular arasındaki dostluğun ve centilmenliğin de teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Şampiyona, 25 Ağustos Pazar günü tamamlanacak. (Fotoğraf: Türkiye Karate Federasyonu)

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