Marlon, Trabzonspor'da kalmak istiyor

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Marlon, bordo-mavili takımda kalmak istiyor.

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Marlon, Trabzonspor'da kalmak istiyor
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09 Nisan 2021 11:15
Marlon Rodrigues Xavier
Marlon Rodrigues Xavier
Trabzonspor
Fırtına'nın sezon başında Fluminense'den kiraladığı Marlon, Trabzon'da çok mutlu.

2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan 23 yaşındaki sol bek, Türkiye'de kalmak istiyor. Ancak genç futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz karar verilmedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Marlon'un performansına göre ilerleyen haftalarda yönetime bir rapor sunacak.



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