Marlon, Trabzonspor'da kalmak istiyor

Fırtına'nın sezon başında Fluminense'den kiraladığı Marlon, Trabzon'da çok mutlu.



2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan 23 yaşındaki sol bek, Türkiye'de kalmak istiyor. Ancak genç futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz karar verilmedi.



Teknik direktör Abdullah Avcı, Marlon'un performansına göre ilerleyen haftalarda yönetime bir rapor sunacak.



