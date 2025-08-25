24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-4
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-1
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-3
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-1
24 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
1-0
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
2-2

Markus Gisdol: "Bizi kırdı"

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

25 Ağustos 2025 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Markus Gisdol: 'Bizi kırdı'
Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, "4-0 tabii ki zor bir skor ama Galatasaray gibi bir takıma karşı oynamak bizim için biraz erkendi. Bazı oyuncularımız çok geç katıldılar. Bunun üzerine Majid'in sakatlığı vardı. Sonunda bu maç özelinde çok fazlaydı bunlar bizim adımıza ama oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalıştılar." dedi.

Gisdol, "Detaylara baktığınızda, yediğimiz ilk golden önce bizim de çok önemli bir gol fırsatımız var. Eğer ilk golü biz atabilseydik, maç tamamen farklı bir şekilde ilerleyebilirdi. İkinci yarının başında da yaptığımız basit bir hata ile Galatasaray, ikinci golü buldu. Galatasaray gibi bir takıma bunu yapınca sizi cezalandırıyorlar ve bu da bizi kırdı." diye konuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
