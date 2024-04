Markus Gisdol: 'Biz bu maçı kazanmak istiyoruz'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçı kazanmak istiyor.



Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Adana Demirspor maçını değerlendirdi.



Adana Demirspor maçını kazanmak istediklerini vurgulayan Gisdol, şunları dile getirdi:



"Cumartesi güçlü bir rakip bekliyorum. Zor bir karşılaşma olacağını düşüyorum. Adana Demirspor'un son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlar var. Bireysel anlamda çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Özellikle Balotelli, Nani yaşları biraz ileri olmuş olabilir ama hala çok etkili oynuyorlar. Ofansif olarak kanat oyuncuları çok iyi. Dikkatli olmamız gereken bir karşılaşma olacak. Taraflarımız bize her zamanki gibi cumartesi de desteğini gösterecektir. Biz de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp puan ve puanlar almaya çalışacağız. Ya kazanacağız ya da kaybetmeyeceğiz. Her zaman bütün maçlara bu şekilde bakmamız gerekiyor. Ama biz bu maçı kazanmak istiyoruz."



"LİG DAHA BİTMEDİ"



Takımın geldiği durumun iyi olduğunu, rehavete kapılmadan bunu sezon sonuna kadar devam ettirip ligi en iyi yerde bitirmek istediklerinin altını çizen Gisdol, "Geldiğimiz konum sebebiyle mutlu olmamız gerekiyor. Ama kesinlikle lig bizim için bitmedi. Ligin sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Oyucularımla aramda çok güzel bir iletişim var. Bunu sezon sonuna kadar devam ettirip, ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Gelecek sezonun sözleşmesiyle ilgili soruya ise Gisdol, "Şu an odaklanmam takımın başarısı üzerine. Ligin son maçına kadar devam edecek. Bu hataya düşmememiz gerekiyor. Önemli olan takım ve takımın başarısı ve alacağımız sonuçlar. En önemli durum takımın ligde kalması. Ve o hedefimize ulaşmak istiyoruz. Şu an tek odak noktamız takımın başarısı." yanıtını verdi.