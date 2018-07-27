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Marko Grujic'ten transfer açıklaması!

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Marko Grujic, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marko Grujic'ten transfer açıklaması!
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27 Temmuz 2018 16:56
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Marko Grujic, Liverpool'daki geleceği hakkında konuştu.

Liverpool'un iki sezon önce Kızılyıldız'dan transfer ettiği ve geçen sezon kiralık olarak Cardiff forması giyen Sırp orta saha, ayrılık sinyalleri verdi.

''KENDİMİ KLOPP'A GÖSTERMEK İSTİYORUM''

Genç futbolcu, ''Şu anda Liverpool oyuncusuyum ve Jürgen Klopp'a en iyimi göstermek istiyorum. Sezon öncesi hazırlık turnuvalarında kendimi göstermek istiyorum. Sonra ne olacak bakacağız. Herkes, iki yeni orta saha aldığımızı biliyor. İkisi de çok iyi oyuncu. Benim pozisyonumda çok futbolcu oldu. Ne olacak birlikte göreceğiz.'' sözlerini kullandı.

''YEDEK OTURACAĞIMA OYNAMAYI TERCİH EDERİM''

Takımdan ayrılabileceğini de belirten Grujic, ''Liverpool'da kalıp oturup, sadece U23 maçlarında oynamaktansa başka bir takıma gidip daha çok oynamayı tabii ki tercih ederim.'' şeklinde konuştu.

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