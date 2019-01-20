Markelle Fultz, idmanlara geri döndü!

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2017 NBA Draftı 1 numara seçimi Markelle Fultz, omuz sakatlığı nedeniyle gördüğü terapi sonrası tekrar Philadelphia 76ers antrenmanlarına katıldı.21 Kasım'dan bu yana herhangi bir maçta süre almayan Markelle Fultz'a,espiti yapılmıştı.Markelle Futlz'un ne zaman döneceğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak, bu sezon geri dönebileceği belirtildi.Fultz'un menajeri Raymond Brothers," ifadelerini kullandı.Kolej kariyerinde şutlarıyla dikkat çekenisabet sağladı.