Markelle Fultz, idmanlara geri döndü!

2017 NBA Draftı 1 numara seçimi Markelle Fultz, omuz sakatlığı nedeniyle gördüğü terapi sonrası tekrar Philadelphia 76ers antrenmanlarına katıldı.
21 Kasım'dan bu yana herhangi bir maçta süre almayan Markelle Fultz'a, 'Torasik Çıkış Sendromu' t
espiti yapılmıştı. Bu sendromda kolların yukarı kaldırılmasıyla birlikte başlayan ağrılar nedeniyle Fultz, bir türlü beklenen form düzeyine ulaşamıyordu.
Markelle Futlz'un ne zaman döneceğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak, bu sezon geri dönebileceği belirtildi.
Fultz'un menajeri Raymond Brothers, "İnsanlar bu problemin mental olduğunu söylüyor ama değil. O draftın 1 numaralı seçimi ve kollarını yukarı kaldırdığında yaşadığı ağrılar nedeniyle şut atamıyordu. Fiziksel olarak yanlış bir şeyler vardı. Biz de bu probleme cevap bulduk.
" ifadelerini kullandı.
Kolej kariyerinde şutlarıyla dikkat çeken Markelle Fultz, NBA kariyerinde ise 33 maça çıktı ve kullandığı 15 üçlükten sadece 4'ünde
isabet sağladı.