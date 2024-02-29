Markao: 'Bu atmosferlere alışığım! Çok önemli galibiyet'

Fatih Karagümrüklü Markao, Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Markao yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Yarı finale yükseldik. Geldiğim günden beri antrenörüm ve takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Karagümrük'te olduğum için çok mutluyum. Bugün ilk defa 11 çıktım, 1 gol attım. Bana asist yapan Mendes'in gol atmasından da mutluyum. Umut ediyorum ki daha iyisi olacak. Bundan sonraki fırsatlarda elimden gelenin daha iyisini yaparak takıma katkı sağlamak isterim." dedi.



Markao ayrıca, "Kendi evinde taraftarıyla bütünleştiğinde çok iyi oynayan, çok zor gol yiyen bir takım Galatasaray. Onlara karşı elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Büyük bir takıma karşı oynarken her şeyi düşünmelisiniz. Evinde çok dolu tribünlere oynayan bir takımdan geliyorum. Böyle atmosferlere alışığım. Galatasaray çok büyük bir takım. Onlara karşı kazanıp tur atladığımız için sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.





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