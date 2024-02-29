Markao: "Bu atmosferlere alışığım! Çok önemli galibiyet"

Fatih Karagümrüklü Markao, Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Markao: 'Bu atmosferlere alışığım! Çok önemli galibiyet'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Şubat 2024 23:14
Fatih Karagümrüklü Markao, Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Markao yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Yarı finale yükseldik. Geldiğim günden beri antrenörüm ve takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Karagümrük'te olduğum için çok mutluyum. Bugün ilk defa 11 çıktım, 1 gol attım. Bana asist yapan Mendes'in gol atmasından da mutluyum. Umut ediyorum ki daha iyisi olacak. Bundan sonraki fırsatlarda elimden gelenin daha iyisini yaparak takıma katkı sağlamak isterim." dedi.

Markao ayrıca, "Kendi evinde taraftarıyla bütünleştiğinde çok iyi oynayan, çok zor gol yiyen bir takım Galatasaray. Onlara karşı elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Büyük bir takıma karşı oynarken her şeyi düşünmelisiniz. Evinde çok dolu tribünlere oynayan bir takımdan geliyorum. Böyle atmosferlere alışığım. Galatasaray çok büyük bir takım. Onlara karşı kazanıp tur atladığımız için sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery