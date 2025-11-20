Marius Sumudica: 'İstanbul cehennem olacak'

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşmesinin ardından, Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor gbibi takımları çalıştıran Rumen teknik direktör Marius Sumudica, değerlendirmelerde bulundu.Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'nin genç ve yetenekli oyuncularıyla güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgularken İstanbul atmosferine de özel bir vurgu yaptı.Eşleşme hakkında açıklamalarda bulunan Sumudica,dedi.Türkiye'nin yıldız futbolcularına da ayrı ayrı değinen Rumen çalıştırıcı,ifadelerini kullandı.Vincenzo Montella'nın oyuncular tarafından çok sevildiğini belirten Sumudica, İstanbul'daki atmosferin rakipler için zorlayıcı olacağını şu sözlerle ifade etti:sorusuna cevap veren Sumudica,sözlerini sarf etti.