01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-0
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
0-169'
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
0-1
01 Kasım
Cremonese-Juventus
1-290'
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-0
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
3-069'
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
3-2
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
2-072'
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-1
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
3-0
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-0
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Mario Lemina: "Kazanamadığımız için mutsuzum"

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettikleri Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Gabonlu orta saha Mario Lemina, bugün kazanamadıkları için mutsuz olduğunu belirtti.

Mario Lemina, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bireysel performansıyla ilgilenmediğini dile getiren Lemina, "Benim için önemli olan takımın kazanması. İyi performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa ne mutlu bana. Kötü performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa yine aynı şekilde mutlu olurum. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığıdır." dedi.


Gabonlu oyuncu, Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu için özel olarak hazırlanmadığını dile getirerek, "Sadece kendi gücümü biliyorum. İkili mücadelelerde neler yapabileceğimi biliyorum. Takım hazırlığını yapıp, sahaya çıktık. Bir tek kazanamadığımız için mutsuzum." değerlendirmesinde bulundu.

Lemina, Galatasaray'ın çok iyi savunma oyuncularına sahip olduğunu aktararak, "Ben gelmeden önce de Galatasaray'ın çok iyi savunma oyuncuları vardı. Şu anda gol yemiyoruz. Bunun devamında gol atıyoruz. Bu şekilde kazanıyoruz. Defansif katkım da bu şekilde oluyor." diye konuştu.

Gabonlu orta saha, sezon sonu sözleşmesinin bitecek olmasıyla ilgili ise "Benim için önemli olan iyi bir takım kurmamız. İyi bir şekilde devam ediyoruz. Önümüzde Ajax ile oynayacağımız UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıkları var. Onlara hazırlanacağız. Sonrasını düşünürüz." ifadelerini kullandı. 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
