  •  
    Türkiye'ye haber yolladı "Ne olursunuz geleyim"
  •  
    Maç sonu olay açıklama ''İstifa diyenler, evet...''
  •  
    Karius'a tepki gösterdi; "Geceleri az çık da..."
  •  
    Sol bek arayan Fener'in 10 yılını kurtaracak isim
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"

Mario Gomez'den Beşiktaş'a yeşil ışık!

Forvet hattında sıkıntı yaşayan kartal, devre arası için rotayı çevirdiği Mario Gomez'den olumlu yanıt aldı. Alman yıldız, yeniden siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor. Yönetim, Stuttgart ile görüşmeye hazırlanıyor.

Mario Gomez'den Beşiktaş'a yeşil ışık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2018 09:49
Demba Ba, Gomez, Aboubakar, Cenk Tosun...

Beşiktaş son yıllarda hep üst düzey forvetlerle oynadı, ligde iki şampiyonluk yaşayıp, Devler Ligi'nde gruptan çıktı. Ancak Siyah-Beyazlılar bu sezon hücum bölgesinde ciddi bir kalite düşüklüğü yaşadı. Negredo'yu da gönderip Vagner Love, Larin, Mustafa Pektemek üçlüsüne muhtaç kalan Kartal, bunun bedelini istikrarsız sonuçlar alarak ödüyor.

Ligde bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Beşiktaş, devre arası transferi için bu kez erkenden çalışmalara başladı. Kartal, Ocak ayında mutlaka bir forvet alacak.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; gündemdeki ilk isim; Mario Gomez. Taraftarların eski aşkı, Stuttgart'ta mutsuz ve ayrılmayı planlıyor. Menaceri aracılığıyla temas kurulan 33 yaşındaki yıldız, yeniden Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor.

Alternatifi Origi

Yönetim, kısa zaman içinde Stuttgart ile görüşme yapacak ve Gomez için teklifini sunacak. Eğer Bundesliga ekibi, tecrübeli forveti satmak istemezse Siyah-Beyazlılar yarım sezon kiralama formülüyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Gomez'in alternatifi ise Liverpool'un 23 yaşındaki İngiliz oyuncusu Divock Origi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için