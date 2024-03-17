Inter'in golcü futbolcusu Marcus Thuram, İtalyan ekibinde oynayan ve kendisine ilham olan futbolcular için gelen soruya cevap verdi.



Thuram, "Inter'de oynayan ve sana ilham veren oyuncular kimlerdi?" sorusunun ardından, "Ronaldo. Bir de Adriano vardı. Adriano'nun sahada yaptığı her şeyi beğenirdim ve hep bir gün onun gibi bir forvet olmayı hayal ederdim" cevabını verdi.



Fransız yıldız, futbol dışında kendisine ilham olan sporcu sorusuna ise LeBron James cevabını verdi.



Inter'e yaz transfer döneminde Borussia Mönhengladbach'tan transfer olan Thuram, şu ana kadar İtalyan ekibinde 37 maçta 12 gol attı ve 11 asist yaptı.





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